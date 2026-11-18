Президент Польши Кароль Навроцкий подарил Дональду Трампу дубовое кресло, инкрустированное янтарем и украшенное американской символикой. Необычный подарок был вручен ещё 14 июня во время визита польского лидера в Вашингтон.

Как сообщает польское издание Rzeczpospolita, о подарке не знали даже в МИД Польши и посольстве в США.

О нём стало известно после появления фотографий кресла в сети.

Изделие создал мастер из Сопота Луциан Мирта. Подобное кресло он изготовил ещё в 2018 году для президента Польши Анджея Дуды. Второй экземпляр изначально планировали передать Трампу во время его первого президентского срока, но тогда этого не произошло.

В Канцелярии президента Польши подтвердили передачу подарка, однако не раскрыли его стоимости и не объяснили, почему презент держали в секрете.

В настоящее время журналисты выясняют, внесено ли кресло в американский реестр иностранных подарков. Согласно законодательству США, Трамп должен задекларировать такой подарок, а чтобы оставить его себе, должен выкупить его у государства.

Источник: Rzeczpospolita.

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