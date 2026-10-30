3 ноября в Варшаве состоится созванное президентом Польши Каролем Навроцким заседание Совета национальной безопасности. Конфедерацию Польской Короны на нем будет представлять депутат Влодзимеж Скалик. Его приглашение остается в силе, несмотря на возражения политиков правящей коалиции, сообщает Interia.

В заседании должны участвовать представители президентского и правительственного центров власти, а также парламентских клубов и групп. Навроцкий объяснил свое решение тем, что нельзя игнорировать политическую среду, которой, по его словам, доверяют около 10% поляков.

Возражения правящей коалиции

Против участия представителя Короны выступили политики правящей коалиции. Томаш Семоняк и Радослав Сикорский заявляли, что не смогут свободно чувствовать себя в присутствии политика этой партии. Маршал Сейма Влодзимеж Чажастый направил президенту письмо с просьбой пересмотреть решение об участии представителя Короны.

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Бывший глава Бюро национальной безопасности генерал Роман Полько заявил Interia, что на такие встречи не следует приглашать людей, которые могут передавать информацию тем, кто, по его словам, не желает Польше добра. Он считает, что в таких условиях участники могут избегать обсуждения важных вопросов или говорить намеками.

Опасения относительно закрытой информации

Другой бывший руководитель Бюро национальной безопасности генерал Станислав Козей подчеркнул, что на заседаниях Совета обычно обсуждают стратегические вопросы, в том числе данные закрытого характера. По его словам, утечку сведений о польско-американских переговорах или разногласиях между сторонами мог бы использовать Кремль, то есть руководство Российской Федерации — государства-агрессора.

Козей предложил три возможных подхода: изменить состав Совета, провести заседание без обсуждения секретной информации или изменить законодательство о допуске депутатов к секретным данным. Наиболее вероятным он назвал второй вариант, хотя считает, что тогда встреча будет менее содержательной. Одной из тем заседания должно стать постоянное присутствие американских войск в Польше.

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