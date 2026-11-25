Национальный банк Украины завершил процедуру авторизации и выдал банковскую лицензию банку «Юте», принадлежащему эстонской финтех-группе Iute Group AS. Он стал первым новым лицензированным банком в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

Решение о выдаче лицензии правление регулятора приняло 6 ноября 2026 года, 13 ноября профильный комитет согласовал новую редакцию устава в связи с прекращением статуса переходного банка и изменением наименования, а 18 ноября соответствующие данные внесли в Государственный реестр банков.

Учреждение было создано 17 декабря 2025 года по решению Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках вывода с рынка неплатежеспособного РВС Банка, после чего в январе 2026 года 100% его акций приобрела Iute Group AS, а 16 марта, после докапитализации, банк утратил статус переходного. НБУ также утвердил руководство финучреждения: председателем правления назначен Артур Муравицкий, а наблюдательный совет возглавил соучредитель Iute Group Тармо Силд.

Источник: сообщение пресс-службы Национального банка Украины.

Национальный банк Украины приостановил действие лицензии Государственного ипотечного учреждения на деятельность в качестве финансовой компании и исключил его из соответствующего государственного реестра.

Национальный банк Украины предлагает разрешить банкам финансовой инклюзии привлекать коммерческих агентов для оформления счетов и вкладов от имени учреждений. Ожидается, что это нововведение сделает банковские услуги более доступными для людей, которым сложно пользоваться традиционными отделениями.

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