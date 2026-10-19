В Нигерии Нигерийский демократический конгресс (NDC) перенес представление и инаугурацию национального совета избирательной кампании с 20 на 26 октября 2026 года. Об этом сообщает Premium Times Nigeria со ссылкой на заявление представителя партии Осы Директора.

Причина переноса

По словам Директора, мероприятие проведут в понедельник, 26 октября. Он объяснил изменение даты плотным графиком кандидата NDC в президенты Питера Оби, у которого запланировано важное мероприятие за границей.

Представитель принес извинения за возможные неудобства и призвал сторонников сосредоточиться на победе Оби и других кандидатов NDC на предстоящих президентских и всеобщих выборах.

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Спор вокруг совета

Ранее NDC предоставил Оби и его напарнику Рабиу Кванквасо право предложить кандидатуры руководителей будущего совета избирательной кампании. Решение приняли после спора между руководством партии и движением OK, которое мобилизует поддержку Оби и Кванквасо.

17 сентября движение OK, название которого образовано от фамилий Оби и Кванквасо, сформировало совет из 59 членов для мобилизации поддержки политиков перед выборами 2027 года. Группа заявляла, что ее структура будет работать независимо от совета, который должен был представить NDC.

Партия не признала созданный движением орган и предупредила, что такие действия могут ее дестабилизировать. Позднее движение OK сообщило, что создание совета, который NDC не признал, не соответствовало надлежащей процедуре.

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