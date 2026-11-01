Нидерландские службы спасли 38 мужчин, обнаруженных в резиновой лодке без двигателя у побережья провинции Зеландия на юго-западе Нидерландов. На момент обнаружения лодка дрейфовала, и ни у одного из находившихся на борту не было спасательного жилета.

Подозрение в незаконной переправке людей

По данным Al Jazeera, представитель военной полиции Дорон Валлин сообщил Associated Press, что двоих находившихся на борту считают вероятно причастными к незаконной переправке людей, а остальных — мигрантами.

AFP сообщило, что 36 мужчин были из Афганистана, а двое задержанных — из Судана. Их арестовали по подозрению в незаконной переправке людей.

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Маршрут лодки устанавливают

Валлин заявил, что власти пока не установили, откуда прибыла лодка и куда она направлялась. Среди возможных мест отправления он назвал Францию, Нидерланды или Бельгию.

Пересечения Ла-Манша на небольших лодках из Франции в Великобританию стали распространенными в последние годы, однако обнаружение лодок с мигрантами в нидерландских водах является редкостью. Нидерландские власти заявили, что в воскресенье начнут расследование этого дела.

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