Нигерия и Франция на 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (CBD COP17) в Ереване призвали усилить политическое лидерство, финансирование и совместные действия для выполнения цели 30×30 к 2030 году. Она предусматривает эффективное сохранение и управление как минимум 30% наземных, внутренних водных, прибрежных и морских территорий мира.

Как сообщает Premium Times Nigeria, призыв прозвучал во время Дня действий по Цели 3. Нигерия и Франция являются сопредседателями Коалиции высоких амбиций для природы и людей, в которую входят 123 государства.

Политические обязательства и управление

Представитель коалиции Шарль Николаи заявил, что политическое лидерство должно сохраняться после принятия Цели 3 на CBD COP15 в Монреале. Он подчеркнул, что до установленного срока в 2030 году оставалось четыре года, а ослабление политической поддержки может замедлить выполнение обязательств.

По его словам, Франция во время председательства в «Группе семи» продвигала вопрос эффективного управления морскими охраняемыми территориями. Министры окружающей среды стран G7 договорились сделать это общим приоритетом и создали площадку для обмена опытом. Нигерия, в свою очередь, содействовала продвижению цели 30×30 в Западной Африке и координации расширения охраняемых территорий на суше и в море.

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Шесть принципов декларации

Контактное лицо Нигерии по вопросам Конвенции о биоразнообразии Сикеаде Эгбувало назвала шесть принципов министерской декларации: коллективную ответственность, прозрачность, эффективное управление, участие общин, местное внедрение и надлежащее финансирование. Она призвала правительства отчитываться о прогрессе, в частности через Всемирную базу данных об охраняемых и сохраняемых территориях и национальные отчеты в CBD.

Эгбувало предостерегла от формального подхода, при котором государства лишь обозначают территории на карте. По ее словам, такие территории должны надлежащим образом управляться, быть экологически связанными, репрезентативными и иметь надлежащее управление. Она также подчеркнула участие коренных народов и местных общин в природоохранных решениях.

Представительница Нигерии назвала финансирование критически важным, особенно для развивающихся государств. Коалиция также планирует провести первый глобальный саммит 30×30 в 2027 году, где должны оценить прогресс и представить успешные природоохранные инициативы.

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