Генеральное консульство Нигерии в Йоханнесбурге призвало власти Южно-Африканской Республики провести тщательное расследование смерти гражданина Нигерии Чимезие Одуэзе в Кейптауне. По информации Premium Times Nigeria, консульство заявило, что мужчина умер 9 октября в районе Парклендс.

Заявление консульства

Генеральный консул Нигерии Ниниканва Окей-Уче сообщила, что Одуэзе задержали в торговом центре по подозрению в хранении наркотиков. После этого его доставили домой для обыска. По утверждению консульства, наркотиков в жилище не нашли, а гражданин Нигерии, предположительно, подвергся пыткам со стороны сотрудников Южноафриканской полицейской службы, что привело к его смерти.

Дипломатическое учреждение отметило, что сообщения о возможных пытках вызвали боль и шок у семьи погибшего, нигерийской общины и дипломатических представительств Нигерии в ЮАР. Консульство также выразило обеспокоенность сообщениями о внесудебных убийствах нигерийцев в стране и призвало привлечь виновных к ответственности.

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Призыв к соблюдению правовых процедур

Окей-Уче подчеркнула, что независимо от выдвинутых обвинений подозреваемые имеют право на справедливое рассмотрение дела в суде. Консульство призвало нигерийцев в ЮАР сохранять спокойствие, соблюдать законы и проявлять осторожность на фоне ксенофобских и афрофобских нападений и угроз в отношении иностранцев.

Издание сообщает, что с начала последней волны насилия, начавшейся в апреле, из ЮАР эвакуировали около 1640 нигерийцев. За этот период погибли как минимум пять граждан Нигерии. Расследования предыдущих смертей нигерийцев в ЮАР, по данным издания, все еще продолжаются, а задержаний по этим делам не было.

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