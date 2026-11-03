Национальный институт юстиции США (NIJ), исследовательское подразделение Министерства юстиции, сообщил, что предоставит до $1 млн грантового финансирования на исследования частоты и типов насилия, совершенного людьми, у которых была диагностирована и лечилась гендерная дисфория. Об этом сообщает The Guardian.

Объявление появилось на фоне действий администрации президента Дональда Трампа, направленных на ограничение прав трансгендерных людей в США, в частности доступа к медицинской помощи и документам с корректно указанной гендерной идентичностью. По данным издания, администрация также более года назад сократила финансирование исследований насилия, мотивированного ненавистью, и экстремизма.

Реакция правозащитников

Соучредительница и генеральный директор Global Project Against Hate and Extremism Венди Виа заявила, что администрация Трампа неоднократно пыталась ложно представить трансгендерных людей как более склонных к экстремистскому насилию. По ее мнению, это отвлекает внимание от насилия, связанного с ультраправыми идеологиями, в частности теорией «великого замещения».

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Эксперты и представители LGBTQ+ сообщества, с которыми общалось издание, назвали попытки связать трансгендерность с насилием псевдонаучными. Они ссылаются на академические исследования, согласно которым невозможно определить одну характеристику — расу, политические взгляды или гендер — как главную причину насилия. По словам исследователей, среди нападавших чаще прослеживаются расизм, гомофобия, мизогиния и нигилизм.

Отчет Министерства здравоохранения

NIJ не является единственной государственной структурой, изучающей возможные связи между трансгендерностью и насилием. Министерство здравоохранения и социальных служб США недавно обнародовало отчет, подготовленный на основе опроса около 1 200 взрослых американцев. В нем предполагается, что люди, получающие или поддерживающие гендерно-аффирмативную помощь, чаще поддерживают политическое насилие.

Юрист организации Lawyers for Good Government Зейн Макнилл обратился в ведомство с требованием исправить ряд положений отчета и заявил, что документ нарушает собственные правила агентства. Макнилл и другие исследователи пытаются получить доступ к данным опроса для независимого анализа. Представительница Министерства здравоохранения Грейс Дэвис Джеймисон заявила, что отчет должен помочь правительству лучше понять, как развивается политическая радикализация.

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