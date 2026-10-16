Никель, который потенциально мог попасть в батареи Volkswagen, Ford и Tesla, связали с масштабной вырубкой первичных тропических лесов на индонезийском острове Сулавеси, где проживает коренной народ толаки. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анализ корпоративных данных, торговых потоков и спутниковых снимков.

Расследование проследило поставки руды с рудников Cahaya и Hengjaya через региональные металлургические предприятия и китайские перерабатывающие заводы Zhejiang Huayou Cobalt. Компания Huayou производит катодные материалы и поставляет их CATL — крупнейшему в мире производителю батарей. В то же время публичные документы не позволяют напрямую связать конкретные партии руды с батареями определенных автомобилей.

Вырубка в районах добычи

Рудники расположены в лесах, отнесенных к категории производственных, предназначенных для лесного хозяйства. По оценке геопространственной компании TreeMap, добыча никеля может быть причиной двух третей потерь леса с 2001 года в пределах концессии Cahaya и более половины потерь в концессии Hengjaya.

Оператор рудника Cahaya, Sulawesi Cahaya Mineral, по данным индонезийской неправительственной организации Auriga, в 2024 году способствовал расчистке еще 330 гектаров леса. В том же году компания поставила на металлургический завод Huayou 11 млн тонн лимонитовой руды, а в 2025 году объем поставок вырос почти до 12,5 млн тонн. SCM также получила два административных взыскания за незаконную расчистку более 450 гектаров леса за пределами разрешенного участка.

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Старейшина народа толаки Вадимула, живущий рядом с концессией Cahaya площадью 21 тыс. гектаров, сказал: «Мы просили лес о защите в обмен на наши подношения. Уничтожить его означает уничтожить нашу собственную жизнь».

Реакция автопроизводителей

Среди компаний, названных конечными потребителями катодов Huayou или получателями поставок CATL, — Volkswagen, Volvo, Ford, General Motors, Tesla, BMW, Stellantis и Hyundai. Volkswagen заявил, что серьезно относится к потенциальным рискам в цепочке поставок, но из-за договорных обязательств не может раскрывать подробности об отношениях с поставщиками. Ford сообщил, что изучает изложенные утверждения, а Mercedes-Benz отметил, что оценивает сообщения об экологическом и социальном ущербе при поставках сырья в рамках надлежащей проверки рисков.

CATL, Huayou, SCM и Tesla не ответили на запросы о комментарии. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, мировой спрос на никель к 2040 году может вырасти вдвое — до 5,5 млн тонн.

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