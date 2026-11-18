Переговоры о закупке двух геостационарных инфракрасных спутников для раннего обнаружения ракетных пусков практически завершены.

В декабре в Бундестаг планируется подать документы для утверждения закупки. Главным подрядчиком, вероятно, станет Airbus Defence and Space, а субподрядчиком — OHB.

Создание таких спутников займет 3–4 года. Поэтому первые возможности по обнаружению ракет могут появиться в 2029–2030 годах. Аппараты будут фиксировать тепловые следы от двигателей баллистических ракет во время активной фазы полёта.

Также Германия сотрудничает с Францией над европейской системой космического обнаружения ракет в рамках проекта JEWEL.

Источник: Hartpunkt.

Германия передаст Украине новые радары, которые помогут лучше контролировать воздушное пространство и станут частью будущей системы противовоздушной обороны «Фрея». Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе. Он также подтвердил, что Берлин продолжит поставлять Украине ракеты для Patriot и комплексы IRIS-T.

Германия направит 300 млн долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL. К новому пакету помощи страна присоединяется вместе с Норвегией. Основной акцент будет сделан на укреплении украинской противовоздушной обороны.

Германия больше не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. На данный момент ресурс в этой стране исчерпан. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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