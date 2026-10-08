Германия продлила временную защиту для украинских беженцев до 2028 года

Германия продлила действие временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года. Соответствующие изменения внесло Федеральное министерство внутренних дел страны.

Постановление уже опубликовано в официальном правительственном вестнике и вступает в силу на следующий день после публикации.

При этом предусмотрено исключение для граждан Украины, которые будут въезжать в Германию с 9 октября 2026 года и в соответствии с украинским законодательством являются военнообязанными.

Источник: Федеральное министерство внутренних дел Германии

28 августа польские власти заявили, что в ближайшие годы не планируют увеличивать выплаты на детей по программе «800 Плюс». Вернуться к вопросу повышения помощи правительство может не раньше 2028 года, при этом программой на установленных условиях могут воспользоваться и украинские беженцы.

Правительство Грузии продлило программы поддержки для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Финансовая помощь на жилье и ежемесячные выплаты будут действовать до 1 октября 2026 года. Также украинцы, находящиеся в Грузии из-за войны, смогут и в дальнейшем пользоваться программой медицинской помощи.

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