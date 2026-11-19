Германия предложила Европейскому Союзу отказаться от требования единогласного одобрения новых кредитов для Украины. Еврокомиссия предлагает предусмотреть 100 млрд евро помощи Киеву в бюджете ЕС на 2028–2034 годы, общий объем которого может достичь 2 трлн евро. В то же время Берлин настаивает на создании стабильного механизма финансирования Украины, который будет сложнее заблокировать нынешним и потенциальным противникам такой поддержки, в частности Марин Ле Пен, рассчитывающей занять пост президента Франции.

По замыслу Германии, ЕС должен получить возможность привлекать дополнительные средства сверх уже предусмотренных 100 млрд евро. Об этом изданию рассказал высокопоставленный европейский чиновник, осведомленный о ходе переговоров.

Для утверждения нового бюджета и предложенного Германией резервного механизма финансирования все равно потребуется единодушная поддержка стран Евросоюза. Однако, если Берлину удастся реализовать свою инициативу, дальнейшие решения о выделении средств Украине в рамках этой схемы будут приниматься квалифицированным большинством голосов.

Кроме того, механизм заимствований позволит привлекать дополнительное финансирование без необходимости согласовывать значительные первоначальные расходы, которые становится все труднее политически обосновывать правительствам европейских стран.

Об этом пишет Politico.

Напомним, что Германия выделяет Украине ещё 200 млн евро на подготовку к зиме.

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