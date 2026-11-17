В Германии в 112 384 случаях право на семейную выплату Kindergeld для детей, живущих за границей, имеет отец или мать с польским гражданством. Это крупнейшая группа среди получателей выплат на детей, не проживающих в Германии.

Почти 291 тысяча детей за границей

По данным Федерального агентства по труду Германии, на которые ссылается RMF24, Kindergeld получают около 291 тысячи детей, проживающих за пределами страны. Их родители работают в Германии. Это число составляет 1,66% из 17,6 миллиона детей, на которых выплачивается семейное пособие.

В 2026 году Kindergeld составляет 259 евро в месяц на одного ребенка. Право на выплату связано с трудоустройством отца или матери в Германии, а не с местом проживания ребенка.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Второй по численности группой являются 36 727 граждан Германии, чьи дети живут за границей. Далее в перечне идут граждане Чехии — 33 872 случая — и Румынии — 32 459 случаев.

Реакция политиков

Заместитель председателя парламентской фракции CDU/CSU в Бундестаге Гюнтер Крингс заявил, что Германия является главным экспортером выплат на детей в другие страны ЕС. По данным немецких СМИ, политики CDU/CSU и AfD выражают обеспокоенность перечислением средств из немецкого бюджета за границу.

Представители CDU/CSU обращают внимание на разницу в стоимости жизни между Германией и странами, где проживают дети. В то же время депутат от Социал-демократической партии Германии Парса Марви заявила, что равное отношение в сфере семейных выплат является важной составляющей свободы передвижения работников в ЕС. Заместитель председателя парламентской группы Левых Янине Висслер отметила, что речь идет примерно об 1% общих расходов на пособия детям.

Читай нас в