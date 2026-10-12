Нобелевскую премию по экономике присудили за исследования в области стабилизации экономики

Нобелевскую премию по экономике 2026 года получили Роберт Эрнест Холл и Майкл Вудфорд. Их отметили за исследования микроэкономических основ стабилизации макроэкономики.

Ученые показали, как экономические модели можно строить не только на статистических взаимосвязях между инфляцией, производством и потреблением, но и на анализе поведения отдельных домохозяйств и предприятий.

Такой подход помогает объяснить, как решения людей и бизнеса влияют на экономику в целом и как эти процессы связаны со стабилизацией макроэкономических показателей.

Источник: Нобелевский комитет

В Норвегии Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2026 года южноафриканской судье Наванетем Пиллей, известной как Нави. Награду ей присудили за усилия по содействию миру и международному праву.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2026 года стала канадская писательница Энн Карсон.

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