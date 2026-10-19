Правительство Норвегии планирует запретить детям до 16 лет пользоваться социальными сетями. Будущий закон может распространиться, в частности, на TikTok, Roblox и Snapchat, а технологические компании должны будут отвечать за проверку возраста пользователей, сообщает Channel NewsAsia.

Министерство по делам детей и семьи Норвегии определило вредные платформы как социальные медиа, которые из-за дизайна, функций или контента могут представлять риск для эмоционального, когнитивного или физического развития и безопасности детей.

Какие сервисы могут подпасть под ограничения

В ведомстве заявили, что, по мнению правительства, под действие будущего закона попадут TikTok, Roblox и Snapchat. В то же время министерство не уточнило, какие еще приложения могут включить в перечень.

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Цель законопроекта

Министр по делам детей и семьи Лене Вогслид заявила, что инициатива должна охватить весь спектр рисков, с которыми дети сталкиваются в социальных сетях. Среди них правительство назвало вредный контент, функции, способные вызывать зависимость, незаконный маркетинг и нежелательные контакты с незнакомцами.

По словам Вогслид, законодательство должно создать для технологических компаний стимул удалять вредный контент и функции, которые могут способствовать зависимости. Дети и подростки при этом смогут пользоваться сервисами обмена сообщениями и играми, признанными безвредными.

В апреле Норвегия сообщала о намерении внести законопроект в парламент до конца года. Несколько европейских стран также стремятся усилить контроль за использованием социальных сетей детьми после того, как Австралия в декабре ввела запрет для пользователей младше 16 лет.

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