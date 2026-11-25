В конце октября 2026 года президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре позвонили Владимиру Путину, чтобы снизить напряженность в Балтийском море. По данным The Wall Street Journal, лидеры хотели заверить Кремль, что НАТО не планирует блокировать важный для России морской маршрут. Поскольку Стубб сомневался, что это сообщение дойдет до Путина, к передаче послания привлекли российского олигарха, имеющего связи в Кремле.

Официальной темой телефонного разговора 27 октября была война в Украине. Однако у лидеров Финляндии и Норвегии была еще одна важная цель — не допустить обострения ситуации в Балтийском море. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По информации издания, Стубб и Стьоре хотели донести до российского руководства, что страны НАТО не собираются перекрывать Балтийское море в мирное время. Речь шла о важном для Москвы судоходном маршруте, которым пользуются, в частности, российские торговые суда.

Во время разговора с Путиным 27 октября Стубб подчеркнул, что Финляндия не намерена блокировать Балтийское море. Два источника WSJ, присутствовавшие во время телефонного разговора, передали слова финского президента так: «У нас нет намерения блокировать Балтийское море в мирное время, можете быть уверены, мы будем действовать в соответствии с законом».

Как к передаче послания привлекли российского олигарха

До этого западные чиновники уже пытались успокоить Москву. В частности, Министерство иностранных дел Финляндии вызвало российского посла, чтобы обсудить ситуацию и снизить напряженность.

Однако Стубб опасался, что официальные заявления не дойдут до Путина или не убедят его. Поэтому финские власти решили воспользоваться другим каналом связи — через российского олигарха, имеющего контакты в Кремле.

По данным источников WSJ, бизнесмен отправился в Норвегию и провёл там консультации с высокопоставленными чиновниками. После этого он вернулся в Москву, чтобы лично передать Путину послание от скандинавских стран. Имя олигарха издание не раскрывает.

Почему ситуация в Балтийском море вызывает беспокойство

Как пишет WSJ, в течение последних месяцев Россия предприняла ряд шагов, которые усилили опасения западных чиновников относительно возможного конфликта в Балтийском регионе. В частности, по словам западных и российских источников издания, российские корабли, способные нести ракеты с ядерными боеголовками, получили приказ сопровождать нефтяные танкеры через Балтийское море. Они также должны препятствовать западным военно-морским силам и береговой охране приближаться к этим судам и проводить проверки.

Кроме того, в России приняли закон, разрешающий применять военную силу для защиты торговых судов. Москва также усилила военное присутствие в Калининградской области. По данным источников газеты, там размещены дополнительные беспилотники, мощные радары и средства радиоэлектронной борьбы.

Еще одним тревожным сигналом стало письменное предупреждение России в адрес НАТО. Как сообщало агентство Reuters 30 сентября, Москва заявила о готовности нанести превентивные ядерные удары, если сочтет, что её интересам в Балтийском море угрожает опасность.

Столкновение в море показало риск эскалации

Насколько быстро ситуация в регионе может выйти из-под контроля, показал инцидент в июне. Тогда в Балтийском море возникло противостояние с участием российского Балтийского флота, немецкой береговой охраны и активистов Greenpeace. Активисты на катерах приблизились к российскому нефтяному танкеру, который, по данным издания, принадлежит к так называемому теневому флоту. В ответ капитан российского военного корабля приказал им держаться подальше.

В ситуацию вмешался корабль немецкой береговой охраны. Его капитан объяснил российским военным, что рядом с танкером находятся гражданские активисты, а не представители береговой охраны. После этого напряжение удалось снизить. Однако немецкий капитан впоследствии сообщил руководству, что инцидент мог привести к серьёзной эскалации. В WSJ отмечают, что подобные случаи усиливают опасения относительно случайного столкновения между российскими и западными силами.

Заявления западных политиков также обостряли ситуацию

На напряженность влияли и публичные заявления представителей стран НАТО. По словам источников WSJ, Москва могла воспринимать их как угрозы ограничить её возможности в Балтийском море. В сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил НАТО провести настолько масштабные и жесткие военные учения вблизи Калининграда, чтобы Владимир Путин был вынужден перебросить часть войск из Украины.

В свою очередь, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил в ООН, что его страна вместе с Финляндией и НАТО может перекрыть Финский залив за несколько часов. В конце октября представители Пентагона попросили коллег из стран Балтии смягчить риторику в отношении России. Об этом ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. В Кремле на запрос The Wall Street Journal по поводу этой истории не ответили.

Что Путин рассказал о разговоре со Стуббом и Стьоре

Телефонный разговор между президентом Финляндии, премьер-министром Норвегии и Владимиром Путиным состоялся 27 октября. Через два дня российский президент сам упомянул о нем и заявил, что собеседники обсуждали ситуацию в Балтийском море.

По словам Путина, европейские лидеры подчеркнули необходимость соблюдения международного морского права. Он заявил, что Россия якобы согласна с таким подходом, но в то же время предупредил о риске эскалации. «А иначе сложится ситуация, похожая на ту, что сложилась в Ормузском проливе», — сказал Путин.

Таким образом, беседа скандинавских лидеров с Кремлем касалась не только войны в Украине. Финляндия и Норвегия пытались предотвратить обострение ситуации в Балтийском море и донести до Москвы, что НАТО не планирует блокировать судоходство в мирное время. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Министр обороны Украины Евгений Хмара во время официального визита в Осло провел встречу с министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом, на которой стороны обсудили ситуацию на фронте, ключевые потребности Сил обороны и укрепление украинной противовоздушной обороны, в частности для защиты от баллистических ракет и реактивных беспилотников в преддверии зимы.

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