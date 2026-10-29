В Польше партия «Новые левые» 29 октября планирует внести в Сейм депутатский законопроект о ликвидации Церковного фонда. Как сообщает RMF24, инициатива появилась после многомесячного отсутствия компромисса по поводу правительственной реформы фонда.

Глава парламентского клуба Левых Анна Мария Жуковская заявила, что партия не хочет и дальше ждать правительственный проект. По ее словам, «Новые левые» ожидают поддержки от «Гражданской коалиции», поскольку премьер-министр ранее высказывался за отмену фонда.

Как предлагают изменить уплату взносов

Согласно проекту, государство перестанет финансировать 80% взносов на социальное страхование священнослужителей. Половину взносов должны будут платить церкви, а другую половину — сами священнослужители.

Для членов закрытых монашеских орденов и миссионеров предусмотрены исключения: их взносы будут полностью уплачивать церкви. Страхование на случай болезни для священнослужителей в целом предлагают сделать обязательным. Для членов закрытых орденов оно будет добровольным, а миссионеры не будут подпадать под эту обязанность.

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Законопроект также предусматривает новые полномочия для Управления социального страхования Польши, которое сможет проверять статус священнослужителя. Расходы на содержание церквей-памятников предлагают передать Национальному фонду охраны памятников, распорядителем которого является Министерство культуры и национального наследия.

Почему реформа не продвинулась раньше

Межведомственная группа по вопросам Церковного фонда начала работу в середине января 2024 года. Ее возглавил вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Однако законодательные изменения с тех пор не были приняты. Аналогичный проект в 2025 году подготовило Министерство семьи, труда и социальной политики, но из-за отсутствия согласия в коалиции его не включили в перечень правительственных работ.

Церковный фонд действует в Польше с 1950 года. Изначально он должен был компенсировать церквям и религиозным объединениям земельную недвижимость, изъятую государством. Сейчас 95% его расходов направляют на уплату взносов на социальное страхование духовенства. В 2026 году на фонд предусмотрели 272,5 млн злотых, а в следующем году расходы должны превысить 283,5 млн злотых.

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