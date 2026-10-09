В секторе Газа, Палестина, 1,65 млн палестинцев проведут четвертую зиму в изношенных палатках и поврежденных войной зданиях, согласно оценке Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Как сообщает The National, около 284 250 семей будут нуждаться в помощи с обеспечением жильем в зимний период.

Сравнение довоенных и более новых спутниковых снимков Google Earth демонстрирует масштаб разрушений жилых кварталов в Рафахе, Хан-Юнисе, городе Газа и на севере анклава. Для многих семей выбор свелся к проживанию в палатке, не защищенной от непогоды, или в поврежденном здании, которое может быть опасным.

Нехватка безопасного жилья

35-летняя Амани Абу Джалхум вместе с семьей во второй раз проведет зиму в палатке после разрушения их дома в районе Шейх-Радван в городе Газа. Прошлой зимой, когда семья находилась в Дейр-эль-Балахе, дождевая вода неоднократно затекала в палатку, портя одежду и вещи. Ее четырехлетний сын Айхам болел большую часть сезона. По словам женщины, материалов для укрепления палаток, в частности брезента, нет.

41-летний Басель Абу Эйш живет с семьей из четырех человек в доме, который, по его словам, может обрушиться во время сильного ветра или дождя. Он рассказал, что здание и его фундамент получили значительные повреждения в мае 2025 года в результате взрывов в прилегающем районе. После начала перемирия 10 октября прошлого года семья вернулась в дом, поскольку владелец земельного участка, где они временно жили в центральной части Газы, попросил их освободить его.

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Ограничения на материалы

По оценке NRC, имеющихся запасов и грузов, ожидающих доставки, хватит для обеспечения жильем и предметами быта лишь около 52 200 семей. Организация заявляет, что израильские власти классифицируют палатки, брезент, древесину, цемент, инструменты и другие необходимые материалы как товары двойного назначения.

NRC отмечает, что из Иордании в Газу еженедельно пропускают лишь 15 грузовиков с такими товарами, тогда как не менее 500 грузовиков с материалами для укрытий уже ожидают поставки или закупки. При нынешних темпах их доставка займет более семи месяцев даже при благоприятных условиях. Израиль объясняет ограничения риском использования гражданских товаров в военных целях.

Организация также оценивает минимальную зимнюю программу обеспечения жильем в 283 млн долларов. Доноры предоставили или пообещали 96,2 млн долларов, поэтому дефицит финансирования составляет 186,8 млн долларов. Около 950 тыс. палестинцев живут в местах перемещения со средним или высоким риском затопления, а подготовку таких мест и дренажных систем осложняет нехватка тяжелой техники, моторного масла и топлива.

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