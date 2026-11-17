Как сообщает Channel NewsAsia, 17 ноября Nvidia заявила о создании комитета на уровне совета директоров. Он будет контролировать политику компании в сфере национальной безопасности, соблюдение требований экспортного контроля и управление глобальными торговыми рисками.

Полномочия комитета

Новый орган называется Комитетом по надзору за национальной безопасностью и экспортным контролем. Его задачей будет контроль программ Nvidia, связанных с национальной безопасностью и соблюдением требований в сфере международной торговли.

Комитет также будет сотрудничать с независимыми экспертами в области права, национальной безопасности и торгового комплаенса. В сообщении не уточняется, какие именно экспертные организации или консультанты будут привлечены к этой работе.

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Состав нового органа

Комитет возглавит член совета директоров Сюзанн Нора Джонсон. В его состав также вошли директора Стивен Нил и Джон Дабири.

Nvidia является разработчиком чипов для систем искусственного интеллекта. Компания сообщила, что новая структура будет работать именно на уровне ее совета директоров.

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