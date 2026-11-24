Украина продемонстрировала новый уровень разведывательных, логистических и боевых возможностей, официально взяв на себя ответственность за успешную атаку на российские суда у побережья Ливии. Такую оценку приводит The New York Times.

В воскресенье семь беспилотных надводных катеров украинского производства, запущенных с морского носителя в рамках секретной операции Службы безопасности Украины у восточноливийского порта Бенгази, поразили два судна РФ: российский корвет затонул вместе с боевым вертолетом на борту, а сухогруз, задействованный для перевозки оружия, получил повреждения.

Эксперты по вопросам безопасности отмечают, что способность провести такую операцию в сжатые сроки на расстоянии тысяч километров от собственных берегов – особенно с учетом того, что Бенгази является относительно новой точкой захода для российского флота вместо привычного Тобрука – свидетельствует о наличии у Киева мощной разведывательной сети в Средиземноморье и высокой оперативности планирования. За период полномасштабной войны СБУ эволюционировала из классической контрразведки в специализированную ударную структуру, способную осуществлять самые сложные диверсии — от подрыва Крымского моста до операций в отдаленных акваториях.

Этот удар стал кульминацией стремительной трансформации Украины в морское государство: не имея классического военного флота после захвата Россией большинства кораблей во время оккупации Крыма, Киев сделал ставку на морские беспилотники, уничтожив около трети Черноморского флота РФ и постепенно расширив географию операций на Каспийское, Балтийское и Средиземное моря.

Атака у берегов Ливии произошла буквально на следующий день после поражения российского грузового судна «Спарта II» в Финском заливе, где, несмотря на отсутствие официальных заявлений Киева, право Украины на подобные действия публично поддержал премьер-министр Финляндии. Владимир Зеленский подчеркнул, что эти дальнобойные удары собственным оружием являются прямым ответом на непрекращающийся российский террор против украинских городов, в частности на очередную атаку дронов на центр Киева недалеко от президентской резиденции.

В то же время операция в Бенгази несет серьезные геополитические и экономические последствия для Москвы, которая активно наращивала сотрудничество с восточноливийским генералом Халифой Хафтаром после потери своей базы в Сирии в результате падения режима Башара Асада в 2024 году. По оценкам аналитиков энергетического рынка, уничтожение и повреждение судов сопровождения срывает цепочки поставок российской нефти и газа в Северную Африку, которые служат финансовой основой для войны РФ, а также посылает четкий сигнал другим государствам об опасности использования восточных портов Ливии.

Несмотря на обеспокоенность миссии ООН и упреки Москвы в вовлечении региона в конфликт, Киев на практике подтвердил свою способность проецировать морскую силу далеко за пределы Чёрного моря и поражать российские военные цели в любой точке мира.

Источник: The New York Times

Власти Ливии обвинили Украину в организации теракта против российских кораблей в Бенгази.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 23 ноября, подтвердил успешную украинскую операцию у берегов Ливии против двух российских судов, подчеркнув, что морские операции Украины будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, 22 ноября российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами в порту Бенгази.

Также в Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.

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