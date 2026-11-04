Избранный сенатор США от штата Мичиган Абдул Эль-Сайед вступил в напряженный спор с корреспондентом Sky News в США Джеймсом Мэттьюзом в день выборов. Демократ спросил журналиста, зарегистрирован ли тот для голосования в Мичигане, а после отрицательного ответа заявил, что не видит причин для разговора с ним, сообщает The Hill.

Спор во время выборов

Мэттьюз пытался задать Эль-Сайеду вопрос о гонке в Сенат США. Журналист объяснил, что освещает выборы, результат которых, по его словам, имеет значение для всего мира. В ответ Эль-Сайед заявил, что хочет получить в Великобритании ноль голосов, поскольку не баллотируется там. Поэтому, по его словам, его не интересуют мнение журналиста или его вопросы.

Во время разговора Эль-Сайед хлопал в ладоши, чтобы усилить свои слова, положил обе руки на плечи Мэттьюза и попросил его прекратить «преследовать» его. Корреспондент ответил, что не преследует политика, а задает ему вопросы.

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Реакция британских журналистов

Видео спора распространили в социальных сетях, где оно набрало миллионы просмотров и вызвало критику со стороны нескольких известных британских журналистов. Телеведущий Пирс Морган назвал поведение Эль-Сайеда жалким и крайне снисходительным и написал в X, что будущему сенатору следует проявлять больше уважения к Великобритании и журналисту Sky News.

Специальная корреспондентка Sky News Алекс Кроуфорд встала на защиту Мэттьюза, подчеркнув, что события в Мичигане и США имеют значение и за пределами страны. Эль-Сайед победил республиканца Майка Роджерса, которого поддерживал Дональд Трамп, и стал первым американцем-мусульманином, избранным в Сенат США.

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