В США соотношение стоимости биткоина к золоту поднялось выше 200-дневной скользящей средней: стоимость одного BTC соответствовала примерно 17,13 унции драгоценного металла. Это указывает на то, что биткоин опережал золото по динамике, хотя оба актива теряли стоимость в долларовом выражении, сообщает CoinDesk.

Золото потеряло больше

За последние сутки это соотношение выросло более чем на 1,6%. Золото подешевело на 2% — примерно до 3,8 тыс. долларов за унцию, тогда как биткоин держался вблизи 64 тыс. долларов. С мартовского минимума на уровне примерно 12 унций соотношение выросло ориентировочно на 40%.

С январского рекорда около 5660 долларов за унцию золото потеряло примерно треть стоимости. Биткоин, в свою очередь, подешевел примерно на 25% от уровня 85 тыс. долларов в конце сентября. Серебро потеряло более 60% от январского пика в 120 долларов.

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Ожидания решения Федрезерва

Рынки учитывали 97-процентную вероятность повышения Федеральной резервной системой США ставки на 25 базисных пунктов на заседании 9 декабря. Индекс доллара США приближался к отметке 104 — самому высокому уровню с марта 2025 года.

Федрезерв должен был опубликовать протокол октябрьского заседания, на котором регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,75–4,00% после сентябрьского повышения — первого с 2023 года. Двое чиновников тогда поддержали еще одно повышение на четверть процентного пункта. Более высокие ставки обычно поддерживают доллар и снижают привлекательность рискованных инвестиций.

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