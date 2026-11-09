Однопартиец Трампа инициировал процедуру импичмента министра обороны США — ABC News

В Конгрессе США начали процедуру импичмента главы Пентагона. Ее инициировал представитель Республиканской партии Томас Масси. Это происходит на фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и заявлений о том, что одной из главных причин неудачных результатов стала война в Иране.

Республиканец Томас Масси, который много раз избирался в Конгресс, но на этот раз проиграл выборы, повторно внес резолюцию об импичменте министра обороны Пита Хегсета на рассмотрение Палаты представителей. Первая попытка была предпринята в сентябре, но ее сорвал спикер Майк Джонсон. Теперь конгрессмены должны вернуться к ней в течение двух рабочих дней.

Масси рассчитывает, что инициативу поддержат не только демократы, но и часть республиканцев. Для принятия резолюции достаточно большинства голосов. При этом даже если Палата представителей одобрит импичмент, для отстранения Хегсета понадобится поддержка двух третей Сената.

Реакция министра

Гегсет заявил, что его «не беспокоят» попытки объявить ему импичмент из-за его спорного руководства в Пентагоне и роли в организации войны с Ираном. Он планирует провести пресс-конференцию на эту тему во вторник, 10 ноября.

Журналисты отметили, что последняя пресс-конференция министра состоялась в мае.

Об этом пишет ABC News.

Напомним, что министр обороны США Хегсет не беспокоится из-за возможного импичмента — Reuters.



Лидер демократов в Конгрессе США поддержал импичмент главе Пентагона.

Читай нас в