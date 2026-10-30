Охранника Найджела Фараджа осудили за изнасилование — The Guardian

В Великобритании охранник Райан Диннейдж, сопровождавший лидера партии Reform UK Найджела Фараджа во время кампании перед местными выборами в апреле и мае 2026 года, был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы за изнасилование. На момент работы с Фараджем ему уже было предъявлено соответствующее обвинение, сообщает The Guardian.

Обвинение и приговор

В июне Диннейджа признали виновным в изнасиловании женщины, которая спала в караване во время Королевского виндзорского конного шоу. По данным полиции долины Темзы, преступление произошло ранним утром 16 мая 2022 года. Потерпевшая сообщила об этом полиции в тот же день, а на следующий день мужчину арестовали.

Диннейджу предъявили обвинение в 2025 году. Во время весенней кампании Reform UK его как минимум четыре раза видели рядом с Фараджем: в Лландидно в Конви, Уотерлувилле в Хэмпшире, Уэртинге в Западном Суссексе и Даунхем-Маркете в Норфолке.

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Реакция партии

В Reform UK подтвердили, что Диннейдж обеспечивал охрану Фараджа. Партия заявила, что его услуги предоставила сторонняя компания, заверившая, что сотрудник прошел проверку. Там также сообщили, что прекратили пользоваться его услугами, как только узнали об этом.

Reform UK не ответила на дополнительные вопросы The Guardian о дальнейшем сотрудничестве с подрядчиком и возможных мерах в отношении него. Представитель Лейбористской партии призвал Фараджа объяснить, когда партия узнала об обвинении, а также сообщить, как она будет предотвращать подобные ситуации в дальнейшем.

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