В Омане вертолет Королевских военно-воздушных сил эвакуировал раненого члена экипажа торгового судна JOHN K после пожара в его машинном отделении. Операцию провели примерно в 44 морских милях от губернаторства Южная Эль-Батина.

Эвакуация члена экипажа

Эвакуацию провели в координации с Оманским центром морской безопасности. Пострадавшего доставили вертолетом для оказания медицинской помощи.

О пожаре и эвакуации сообщил Оманский центр морской безопасности. По данным Anadolu Agency, центр не уточнил причины пожара и степень тяжести травм члена экипажа.

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Сообщение UKMTO

Отдельно UKMTO с опозданием получило сообщение от проверенного источника о том, что контейнеровоз был поражен неизвестным снарядом во время прохождения Ормузского пролива. В предупреждении указано, что инцидент произошел 11 октября, однако точное время еще устанавливается.

Власти расследуют обстоятельства и рекомендовали судам осторожно проходить этот район и сообщать о подозрительной активности. UKMTO не назвало судно и не предоставило сведений о возможных пострадавших или повреждениях. В сообщениях не установлено, связаны ли между собой пожар на JOHN K и инцидент в Ормузском проливе.

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