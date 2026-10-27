В Вашингтоне, США, ООН сообщила, что нынешние климатические обязательства стран могут сократить глобальные выбросы парниковых газов лишь на 6% к 2035 году. Это составляет примерно одну десятую от сокращения на 60% по сравнению с уровнем 2019 года, которое, по оценке ученых, необходимо для ограничения потепления до 1,5°C. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Оценка на основе планов 154 государств

Доклад структуры ООН по изменению климата обобщает определяемые на национальном уровне вклады 154 стран, полученные с января 2024 года по август 2026 года. Такие планы являются обязательными представлениями в рамках Парижского соглашения 2015 года. Они охватывают 71% мировых выбросов.

Даже если страны полностью выполнят свои планы и достигнут условных целей, общее сокращение выбросов к 2035 году составит лишь 9%, говорится в докладе. В прошлом году ООН оценивала возможное сокращение в 10%, однако тогда значительную часть отсутствующих обязательств приходилось моделировать, а Соединенные Штаты еще учитывались в расчетах.

При президенте Дональде Трампе США во второй раз вышли из Парижского соглашения и проводят политику, которая в значительной степени благоприятствует ископаемому топливу.

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Цели по потеплению

Межправительственная группа экспертов по изменению климата считает, что для реалистичного шанса ограничить потепление до 1,5°C к 2100 году выбросы парниковых газов должны снизиться на 60% к 2035 году относительно уровня 2019 года. Для удержания потепления ниже 2°C, что в источнике названо резервной целью Парижского соглашения, необходимо сокращение на 37%.

Согласно данным Программы ООН по окружающей среде, опубликованным на прошлой неделе, действующие глобальные обязательства ведут мир к потеплению на 2,6°C в течение этого столетия. Мир уже потеплел примерно на 1,4°C по сравнению с доиндустриальным периодом, а отметка 1,5°C, как ожидают ученые, может быть пересечена через несколько лет.

Климатическое финансирование растет

В отдельном докладе ООН сообщила о росте потоков климатического финансирования до среднего показателя в 1,9 трлн долларов в год в 2023–2024 годах. Это на 32% больше, чем в 2021–2022 годах. В то же время объем финансирования все еще существенно не соответствует потребностям. Рост обеспечили преимущественно частные инвестиции в низкоуглеродные технологии, в частности в возобновляемую электроэнергию, электромобили и тепловые насосы.

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