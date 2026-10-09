С октября 2023 года в Газе погибли или получили тяжелые ранения почти 50 тысяч женщин и девочек — это примерно одна из каждых 21 женщины и девочки в анклаве. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на структуру «ООН-Женщины».

Потери и перемещение

Руководительница гуманитарного направления «ООН-Женщины» София Каллторп заявила в Женеве, что погибли более 38 тысяч женщин и девочек. Еще 11 700 получили настолько тяжелые травмы, что будут жить с инвалидностью всю жизнь.

По ее словам, большинство жертв пришлось на первые два года войны. В то же время насилие продолжалось, несмотря на соглашение о прекращении огня, вступившее в силу год назад: с октября 2025 года погибли 277 женщин и девочек.

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Почти миллион женщин и девочек были вынуждены покинуть свои дома. Практически все они остаются перемещенными, многие живут в палатках или среди руин собственных домов.

Состояние женских организаций

Каллторп также отметила, что число домохозяйств, возглавляемых женщинами, удвоилось: сейчас женщины возглавляют каждое четвертое домохозяйство в Газе. Сокращение финансирования существенно ослабило женские организации: 13 из 14 опрошенных заявили, что уже не могут удовлетворять растущие потребности.

Все опрошенные организации сообщили о росте гендерно обусловленного насилия, бедности и проблем с психическим здоровьем с 2025 года. Тринадцать организаций также зафиксировали рост числа детских браков. «ООН-Женщины» призвала полностью выполнять соглашение о прекращении огня, соблюдать международное право и обеспечить ответственность за нарушения.

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