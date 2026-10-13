ООН призвала Израиль прекратить нарушения Соглашения о разъединении сил 1974 года и полностью уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил заместитель спецпосланника ООН по Сирии Клаудио Кордоне, сообщает Anadolu Agency.

Операции на юге Сирии

Кордоне заявил, что израильские военные операции на юге Сирии продолжаются ежедневно. По его словам, они включают масштабные строительные работы, обустройство контрольно-пропускных пунктов, обыски и задержания.

Представитель ООН также сообщил о смертельной стрельбе по гражданскому лицу 5 октября возле израильской военной позиции. По его словам, 49 человек, как сообщается, остаются под стражей Израиля. Отдельно Кордоне упомянул инцидент 23 сентября, когда 14 членов израильской группы пересекли линию прекращения огня в Сирии, после чего израильские силы вернули их обратно.

После падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года Израиль расширил военное присутствие в демилитаризованной буферной зоне на оккупированных Голанских высотах и на прилегающих позициях, ссылаясь на соображения безопасности. Дамаск требует полного вывода войск из оккупированных районов и подтверждает приверженность соглашению 1974 года.

Кордоне подчеркнул, что дипломатия является единственным путем к договоренностям о механизмах безопасности в соответствии с международным правом.

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Гуманитарная ситуация и восстановление

Кордоне отметил, что обесценивание валюты и рост стоимости топлива ослабили покупательную способность населения в отношении товаров первой необходимости. В то же время смягчение санкций и международная поддержка, в частности 620 млн евро помощи ЕС и 175 млн долларов на сельскохозяйственную инициативу Всемирного банка, способствуют предварительной финансовой стабильности.

ООН совместно с Дамаском также изучает возможность проведения международной конференции по восстановлению и реконструкции Сирии, которая будет основываться на приоритетах страны.

Перемещение и образование

Помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Мохаммед Яхья сообщил, что, несмотря на возвращение более 3,8 млн беженцев и внутренне перемещенных лиц, более 5,5 млн сирийцев по-прежнему остаются перемещенными. Более 770 тыс. человек проживают в лагерях, где женщины и дети составляют три четверти жителей.

По его словам, взрывоопасные предметы привели к 2 500 жертвам с декабря 2024 года, а план гуманитарного реагирования на 2026 год профинансирован лишь на 32%. Представитель гражданского общества Джордж Батах заявил, что 2,7 млн детей не посещают школу, а около 8 тыс. образовательных учреждений не работают. Региональный директор Plan International Хаджир Маалим добавила, что сектор образования получил лишь 16,5% от необходимых 337 млн долларов финансирования.

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