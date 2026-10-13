В Австралии крупнейший оператор домов ухода за пожилыми людьми Opal вводит новые платные пакеты услуг во всех своих 148 учреждениях. Жителям могут предлагать за отдельную плату телевизор в комнате, горячий завтрак, безалкогольные напитки, алкоголь во время еды и другие услуги, сообщает ABC News.

Новые сборы Higher Everyday Living Fees, или HELF, федеральное правительство Австралии ввело в прошлом году в рамках реформы системы ухода за пожилыми людьми. Они заменили пакеты дополнительных услуг, которые ранее могли включать, в частности, алкоголь во время еды или выбор блюд.

Плата за телевизор и дополнительные услуги

По действующим правилам операторы обязаны обеспечить телевизор только в общей зоне, но не в комнатах новых жителей. Право бесплатно пользоваться телевизором в комнате сохраняют люди, получавшие такую услугу до 1 ноября 2025 года.

В учреждении The Marion во внутреннем западном районе Сиднея оператор Uniting сообщил семьям, что телевизор с бесплатными эфирными каналами в комнате будет стоить 8,80 австралийского доллара в день, или около 3200 долларов в год. В то же время взнос за комнату в этом учреждении может достигать 1,3 млн австралийских долларов, а ежегодные платежи жителей — десятков тысяч долларов.

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Uniting также предлагал пакет Elevate Plus за 44 австралийских доллара в день. Среди отдельных платных опций были дополнительная поездка раз в две недели за 132 доллара, ежемесячная часовая беседа с работником по уходу за 66 долларов и музыкальный концерт за 220 долларов. Компания заявила, что пересматривает пакет и планирует изменения, стремясь сделать модель справедливой, доступной и устойчивой.

Возврат средств и критика

Во время испытания новой модели Opal вернул жителям 190 тыс. австралийских долларов: с них взимали плату за услуги, которые они ранее получали бесплатно. В одном из учреждений Сиднея пакет стоил 55 долларов в день, или более 20 тыс. долларов в год.

В учреждении Carine Parkside в Перте во время другого тестирования горячий завтрак стоил 12,50 доллара в день, безалкогольные напитки или сок — 7 долларов, а вино или пиво во время еды — 15 долларов. Opal отметил, что тарифы будут различаться в зависимости от выбранных жителями услуг; в небольшом числе учреждений также ввели пакеты со скидкой.

Представитель Older Persons Advocacy Network Крейг Гир заявил, что сеть получала сообщения о возможном завышении цен. Он призвал гарантировать бесплатный доступ к базовым услугам — телевизору, телефону и Wi-Fi — для всех жителей независимо от оператора.

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