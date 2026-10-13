В Токио, Япония, депутаты оппозиции подняли вопрос о возможном нарушении избирательного законодательства министром сельского хозяйства Кадзуо Яной. Речь идет о бесплатных шаттл-автобусах, которыми сторонников доставляли на мероприятие по случаю старта его избирательной кампании в январе, сообщает The Japan Times.

Во время слушаний в бюджетном комитете Палаты представителей депутат оппозиционной Демократической реформистской партии Тацумару Ямаока сослался на избирательные рекомендации. В них указано, что перевозка избирателей на выступление кандидата может считаться незаконным предоставлением выгоды. По его словам, избирательный штаб Яны отразил в отчетности 235 400 иен расходов на автобусы.

Позиция министра и премьер-министра

Яна заявил, что его сотрудники проконсультировались с избирательной комиссией перед тем, как нанять автобусы, а расходы внесли в отчетность как расходы на место проведения мероприятия. Министр отрицал, что предоставил сторонникам ненадлежащую выгоду. Он пояснил, что возле места проведения было мало парковочных мест, а среди присутствовавших было много пожилых людей.

Премьер-министр Санаэ Такаити отказалась оценивать, нарушила ли кампания Яны Закон о выборах на государственные должности. Она сослалась на недостаток информации, необходимой для полной оценки ситуации.

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Яна уже подвергался критике из-за высказываний на майской встрече местного отделения правящей Либерально-демократической партии. Тогда он заявил, что сократил финансирование дорожных работ для муниципалитетов, руководители которых не поддержали его на выборах в Палату представителей в феврале. Позднее министр отозвал эти слова и попросил прощения, одновременно отрицая, что стремился добиться таких сокращений.

Дискуссия о налоге на продукты

На тех же слушаниях оппозиция спрашивала Такаити, сможет ли ее экономическая политика облегчить рост стоимости жизни для домохозяйств. Правительство просит парламент одобрить законопроект о временном снижении ставки налога на потребление для продуктов питания с 8% до 1% на два года, начиная с апреля 2027 года.

Премьер-министр заявила, что ожидает отражения снижения налога в розничных ценах. По ее оценке, потери поступлений в национальный и местные бюджеты составят примерно 4,3 трлн иен, или $27,2 млрд, в год. Это соответствовало бы снижению налоговой нагрузки примерно на 36 тыс. иен на человека в год.

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