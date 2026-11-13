Вооруженные грабители ворвались в поместье Криса Хемсворта и угнали три автомобиля

Полиция Австралии расследует случай проникновения и кражи в поместье голливудского актёра Криса Хемсворта, известного по роли Тора в фильмах Marvel. На территорию дома звезды ворвалась группа мужчин в балаклавах, двое из которых имели при себе ножи. Злоумышленники угнали три автомобиля.

Поместье актёра расположено в регионе Нортерн-Риверс в отдалённой местности недалеко от тропического леса. Утром 11 ноября полиция получила сообщение о проникновении в дом Хемсворта.

По словам правоохранителей, около 7:30 утра они получили информацию об угоне автомобилей из дома Криса Хемсворта.

Жена актёра, испанская актриса и модель Эльза Патаки, проснулась около 2 часов ночи от лая собак, но не придала этому значения. Утром Патаки проверила записи с камер видеонаблюдения и увидела четырёх мужчин в балаклавах, двое из которых держали ножи. После этого она вместе с мужем вызвала полицию.

«Правоохранители прибыли на место и выяснили, что четверо неизвестных проникли на территорию поместья и угнали три автомобиля», — сообщили в полиции.

К счастью, пострадавших в результате этого вооруженного проникновения нет.

Полиция расследует угон автомобилей. По имеющейся информации, это BYD, Ram и пикап Raptor.

Злоумышленники, вероятно, перелезли через высокий забор, после чего проникли в гараж, где стояли три автомобиля с ключами внутри.

Два автомобиля впоследствии удалось найти: один — в городке Кораки (примерно в часе езды от поместья), а другой — в Табуламе (более чем в двух часах езды). Поиски третьего автомобиля продолжаются. Расследование дела продолжается, и всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в полицию.

Об этом пишет 7news.

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