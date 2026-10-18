Партия Patriotic Alliance (PA) в ЮАР пообещала отменить на три месяца муниципальный сбор на недвижимость для жилых объектов, которые будут соответствовать ещё не объявленному критерию стоимости. Её предвыборный манифест также предусматривает списание исторической задолженности по муниципальным счетам для отдельных малообеспеченных семей, сообщает Daily Maverick.

Льгота не будет означать трёх месяцев бесплатной воды и электроэнергии для всех. PA предлагает аннулировать задолженность домохозяйств, имеющих статус нуждающихся или относящихся к группе с низкими доходами. Другим плательщикам партия обещает возможность частичного списания долга в течение 18 месяцев при условии оплаты текущих счетов.

Планы для муниципалитетов

Манифест PA содержит программу первых 100 дней работы в муниципалитетах. Она предусматривает открытие муниципальных книг учёта, аудит инфраструктуры и квалификации работников, а также публикацию сроков ремонта коммунальных сетей. Партия обещает разделять поступления за водоснабжение и электроэнергию, в первую очередь рассчитываться с поставщиками, проверять резервуары и насосные станции и заменять неисправные счётчики.

Среди других предложений — передача муниципального жилья в собственность давним арендаторам, в том числе тем, кто проживает в нём 20 лет. Расходы на оформление права собственности, согласно замыслу PA, должен брать на себя муниципалитет. Партия также хочет требовать строительства доступного или социального жилья на пригодных муниципальных землях, передаваемых под застройку.

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Безопасность, бизнес и финансирование

PA предлагает поддерживать аккредитованные группы общественного наблюдения обучением, радиосвязью, оборудованием и страхованием. В сфере коммунальных услуг партия обещает еженедельный вывоз мусора, публичные данные о пропущенных вывозах, переработку отходов и включение сборщиков отходов в муниципальные системы с обеспечением средствами защиты и справедливой оплатой.

Манифест также предусматривает центры для более быстрого оформления разрешений для бизнеса, ускорение согласований строительства и выплаты добросовестным поставщикам в течение 30 дней. Отдельно PA продвигает кампанию Abahambe, предусматривающую лицензирование торговцев, контроль соблюдения правил и проверку права владельцев вести торговлю. Daily Maverick характеризует эту кампанию как антимигрантскую и подчёркивает, что вопросы иммиграции относятся к национальной компетенции.

Партия заявляет, что будет финансировать инициативы за счёт взыскания средств с крупных должников и государственных учреждений, исправления систем выставления счетов, сокращения потерь в сетях и расходов на консультационные услуги. Издание отмечает, что манифест не содержит расчётов бюджетных потерь от трёхмесячной льготы, объёма долгов, которые можно законно списать, и сроков поступления дополнительных платежей.

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