В Исламабаде Пакистан и Малайзия в пятницу согласовали дорожную карту для углубления торговых и инвестиционных отношений. Направления сотрудничества стороны определили во время бизнес-конференции, сообщает Dawn.

Торговля до $5 млрд

Верховный комиссар Малайзии Датук Мохаммад Азхар Мазлан, который возглавил мероприятие Malaysia-Pakistan Business Engagement 2026, заявил, что двустороннюю торговлю можно существенно нарастить — с $1,5 млрд до $5 млрд. По его мнению, этого можно достичь благодаря более активному коммерческому взаимодействию и более широкому участию частного сектора.

Дипломат подчеркнул необходимость превратить длительные дружественные отношения между странами в более прочное торгово-инвестиционное партнерство. Он назвал перспективными сферами для совместной работы искусственный интеллект, образование, производство и услуги. Среди преимуществ Пакистана Мазлан отметил его географическое положение как ворота на рынки Центральной Азии и молодое население.

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Совместные предприятия

Мазлан также обратил внимание на возможности в секторах пищевого масла и халяльной продукции. Он призвал пакистанский бизнес рассмотреть работу в Малайзии и привел в качестве примера трансграничных инвестиций вложения пакистанской стороны в производство халяльного желатина в этой стране.

Министр инвестиций Пакистана Кайсер Ахмед Шейх заявил, что страны имеют значительный потенциал для расширения коммерческих связей, создания совместных предприятий и усиления присутствия на региональных и мировых рынках. Среди возможных направлений он назвал информационные технологии, искусственный интеллект, передовые технологии, производство, отрасли с добавленной стоимостью, добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство, переработку пищевых продуктов и халяльную продукцию.

По словам министра, технологический опыт Малайзии может дополнить природные ресурсы Пакистана, его рабочую силу и большой потребительский рынок. Пакистан, добавил он, готов принимать качественные малайзийские инвестиции, которые будут способствовать промышленному развитию, передаче технологий, созданию рабочих мест и росту экспорта.

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