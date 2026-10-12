В Бангкоке, Таиланд, министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб заявил, что правительство рассчитывает завершить приватизацию пяти-шести активов в этом финансовом году. По его оценке, это может принести более $1 млрд, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Министр также ожидает, что экономика Пакистана в этом финансовом году вырастет более чем на 4%, несмотря на высокие цены на нефть.

Прогноз роста

По словам Аурангзеба, Пакистан с населением 255 млн человек смог обеспечить достаточные объемы топлива и избежать дефицита. Он добавил, что ключевые сектора, в частности сельское хозяйство, сохраняют устойчивость.

Правительство внимательно следит за инфляцией из-за ее влияния на цены на сырьевые товары, сказал министр. Экономика страны зависит от импорта энергоносителей из стран Персидского залива, денежных переводов и финансовой поддержки из региона, а также нуждается во внешнем финансировании для пополнения валютных резервов и выплат по долгу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В 2024 году Пакистан заключил с Международным валютным фондом 37-месячную программу расширенного финансирования на $7 млрд. На прошлой неделе страна достигла соглашения на уровне персонала МВФ, которое потенциально может открыть доступ примерно к $1,21 млрд финансирования в рамках программы расширенного финансирования и климатической программы.

Переговоры и приватизация

Аурангзеб сообщил, что Пакистан продолжает переговоры с США по поводу предложенного механизма стабилизации валютного курса на $10 млрд. Он не назвал сроков завершения переговоров. Отдельно страна ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США и Международной корпорацией финансирования развития США.

После приватизации Pakistan International Airlines в прошлом году правительство планирует еще около десятка активов. Среди них — государственные электросетевые компании и аутсорсинг операций аэропортов.

Приватизация рассматривается как один из показателей доверия МВФ к реформам Пакистана. Ранее чиновники отмечали, что неспособность продать убыточные государственные предприятия может вновь усилить давление на государственные финансы.

Читай нас в