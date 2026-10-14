Пакистан заявил, что с начала сентября 2026 года из Афганистана в его воздушное пространство были запущены 23 беспилотника. 28 сентября МИД Пакистана сообщил о передаче движению «Талибан» дипломатической ноты протеста из-за того, что назвал «провокационными вторжениями», сообщает France 24.

23 сентября пакистанская армия заявила о сбитии не менее восьми беспилотников самолётного типа в провинции Хайбер-Пахтунхва, менее чем в километре от афганской границы. Один из дронов, который, по утверждению пакистанских сил, был запущен из Афганистана, сбили возле пограничного перехода Торхам.

FPV-дроны и аппараты самолётного типа

С начала конфликта между Пакистаном и талибами в феврале 2026 года талибы использовали вооружённые FPV-дроны — небольшие квадрокоптеры с боеприпасами, в том числе миномётными снарядами, — для атак на пакистанские позиции у границы. По данным France 24, также использовались более крупные беспилотники самолётного типа с более мощными двигателями, которые потенциально могут преодолевать сотни километров.

13 марта Пакистан заявлял о сбитии двух беспилотников талибов возле Исламабада. А 27 февраля правительство талибов в Афганистане сообщило об атаках дронов на пакистанскую столицу. В тот же день пакистанские источники распространили изображения аппаратов, которые, по их словам, были сбиты в пригороде Исламабада.

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Дешёвые компоненты и психологический эффект

Эксперт по беспилотникам Марк Грозел оценивает, что такие аппараты имеют размер около двух метров и способны нести от 0,5 до 1 килограмма взрывчатки. По его словам, они медленные, летают на низкой высоте и после обнаружения их легко сбить, однако обнаружить их может быть сложно.

France 24 проанализировал фото и видео беспилотников, которые пакистанская армия назвала перехваченными, и обнаружил двигатели, похожие на DLE55. Это одноцилиндровые двигатели объёмом 55 кубических сантиметров, доступные для продажи онлайн. Грозел отметил, что программное обеспечение для автопилота и комплектующие можно приобрести открыто, а корпус аппарата можно изготовить, в том числе на 3D-принтере.

По мнению эксперта, главная сила таких дронов заключается в психологическом воздействии: они дёшевы в производстве и могут создавать угрозу для инфраструктуры. Конфликт между Пакистаном и афганскими талибами происходит на фоне деятельности пакистанской группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан» (TTP). Пакистан обвиняет афганских талибов в укрывательстве и поддержке TTP, тогда как талибы отрицают ответственность за деятельность группировки.

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