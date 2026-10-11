Постоянный представитель Пакистана при отделении ООН в Женеве Тахир Андраби во время заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Индия якобы закрепила в своей политике право наносить удары по Пакистану в удобное для себя время и под предлогом, который может сфабриковать. Об этом сообщает The Express Tribune.

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По словам Андраби, Южная Азия остается заложницей «доктрины силы». Он упомянул события мая 2025 года, которые назвал неспровоцированной военной агрессией Индии, а также заявил о «точном и эффективном» ответе Исламабада. Это утверждения пакистанского дипломата.

Андраби также сказал, что Пакистан обладает возможностями и решимостью защищать свой суверенитет в случае любых действий против страны. По его словам, Исламабад не стремится к гонке вооружений, но будет сохранять полный спектр сдерживания в рамках доктрины достоверного минимального сдерживания.

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Диалог между государствами

Пакистанский представитель утверждал, что Индия наращивает военный потенциал, в частности развивает межконтинентальные, морские и гиперзвуковые системы. Он отметил, что последние формальные переговоры между двумя государствами по мерам укрепления доверия в ядерной и обычной сферах состоялись в 2012 году.

Дипломат заявил, что Пакистан отдает предпочтение дипломатии и готов к содержательному диалогу по всем неурегулированным вопросам, в том числе по Джамму и Кашмиру в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. По его словам, предложение Пакистана о режиме стратегической сдержанности в регионе остается в силе. Андраби также назвал опасной иллюзией представление о возможности ограниченной обычной войны, которую можно сдержать при наличии ядерного оружия.

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