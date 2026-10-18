Пакистан активизировал контакты с иностранными специалистами и международными компаниями, чтобы определить способ проведения глубоководной операции по поиску бортовых самописцев, обломков и членов летного экипажа грузового самолета K2 Airways. По данным The Express Tribune, самолет, предположительно, находится на глубине около 3000 метров в море возле Ормары в Пакистане.

Поиски на большой глубине

Самолет частного внутреннего грузового перевозчика упал в море 7 июля этого года после того, как попал в неблагоприятные условия возле Ормары. По информации источников издания, передатчик маяка, установленный на бортовом самописце, перестал подавать сигналы примерно через месяц после катастрофы, что усложнило поиски.

Ранее Военно-морские силы Пакистана использовали специальное оборудование и гидролокатор бокового обзора и обнаружили возможное местонахождение самописца на морском дне. Район сканировали с помощью акустических сигналов на глубине примерно 3000 метров, однако дальнейшие работы требуют более сложной техники и опыта глубоководных поисково-подъемных операций.

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Сонары и подводные аппараты

В рамках предложенной операции предусматривается создание трехмерной модели морского дна с помощью многолучевого эхолота. Технология может помочь определить рельеф, глубину и возможные препятствия, чтобы сузить зону поиска обломков.

Для обследования дна могут привлечь автономные подводные аппараты с сонарами, камерами и другими сенсорами. Дистанционно управляемые подводные аппараты, которыми управляют с судна обеспечения, могут осматривать объекты вблизи и, при возможности, поднимать небольшие фрагменты или размещать специальное оборудование возле обломков.

Также рассматривается применение магнитометра для выявления крупных металлических объектов по изменениям магнитного поля. Поисковые группы могут использовать буксируемый локатор акустических маяков, однако его эффективность ограничена из-за прекращения работы передатчика самописца. Для работ на такой глубине могут понадобиться специализированные глубоководные суда с лебедками, кранами и подводными системами. По словам источников, компания-владелец грузового самолета должна оплатить 50% расходов на поиски.

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