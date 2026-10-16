Министерство иностранных дел Пакистана 16 октября осудило заявления министра обороны Индии Раджната Сингха, назвав их провокационными и содержащими угрозу агрессии против Пакистана. Об этом сообщает Dawn.

Заявление индийского министра

Накануне Сингх заявил, что новая террористическая активность с другой стороны границы может привести к удару, большему, чем предыдущий. Такую формулировку приводит индийское агентство ANI.

Представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Саджад Хайдер Хан заявил на еженедельном брифинге, что Исламабад отвергает и осуждает слова индийского министра. По его словам, эти заявления отражают гегемонистский подход Индии и создают риски для мира и стабильности в Южной Азии.

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Позиция Исламабада

Хан также упомянул кратковременный военный конфликт между двумя странами в мае прошлого года. Он заявил, что тогда Пакистан продемонстрировал способность и решимость защищать суверенитет и территориальную целостность.

Представитель подчеркнул, что Пакистан готов защищаться от любой агрессии, а сдержанность страны и ее приверженность миру не следует воспринимать как слабость. Он добавил, что Индии следует отказаться от воинственной риторики и действовать ответственно ради прочного мира в регионе.

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