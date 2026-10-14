В Великобритании американская технологическая компания Palantir и офис мэра Лондона Садика Хана урегулировали иск компании по поводу решения не утверждать контракт с лондонской полицией стоимостью 50 млн фунтов стерлингов, или $66 млн. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на совместное заявление сторон.

Контракт с полицией Лондона

Palantir договорилась с лондонской полицией о двухлетнем контракте на использование систем искусственного интеллекта. Они должны были автоматизировать часть задач и помогать анализировать доказательства.

Однако Управление мэра Лондона по вопросам полиции и преступности отказалось утвердить соглашение. Оно сообщило полиции, что для заключения контракта не был проведен открытый конкурс. По сообщениям, представитель Хана также выражал обеспокоенность тем, что Palantir не соответствует ценностям Лондона.

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Условия урегулирования

В совместном заявлении Palantir и Управление мэра Лондона по вопросам полиции и преступности сообщили, что урегулировали дело и отозвали взаимные обвинения. Стороны также отметили, что решение не заключать контракт не основывалось на ценностях или этике Palantir либо на более широком освещении деятельности компании.

Управление заявило, что не имеет и никогда не имело политики отказа от заключения контрактов с Palantir. Компания может участвовать в будущих процедурах закупок.

Великобритания также пересматривает контракт Национальной службы здравоохранения с Palantir стоимостью 330 млн фунтов стерлингов. Парламентский комитет заявил о явном несоответствии компании ценностям Соединенного Королевства и рекомендовал применить положение о досрочном расторжении соглашения. Руководитель британского подразделения Palantir Луис Мосли назвал эту рекомендацию безответственной.

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