Палата представителей Филиппин одобрила законопроект, предусматривающий запрет доступа к социальным сетям для детей младше 13 лет. Голосование состоялось 12 октября, и документ поддержало подавляющее большинство, сообщает Channel NewsAsia.

Дальнейшая процедура

Ранее похожий законопроект одобрил Сенат Филиппин, однако его версия является более строгой: она запрещает создавать аккаунты в соцсетях всем лицам младше 18 лет. Теперь две палаты Конгресса должны согласовать положения своих документов и представить окончательный текст президенту на утверждение.

Президент Фердинанд Маркос-младший заявил, что изучает законопроект, принятый Сенатом. По его словам, полный запрет соцсетей может побудить детей скрывать свою онлайн-активность, что сделает их более уязвимыми к грумингу и злоупотреблениям.

Дискуссия после стрельбы в школах

Продвижение законодательства происходит после трех случаев стрельбы в филиппинских школах с июня, которые возобновили дискуссию о доступе детей к социальным сетям и онлайн-контенту. В прошлом месяце 16-летний подросток застрелил как минимум двух учеников, а затем покончил с собой. В августе другой ученик вел прямую трансляцию убийства одноклассника, после чего также совершил самоубийство.

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По данным агентства AFP, ранее вооруженное насилие в школах на Филиппинах случалось редко. TikTok, Alphabet, которой принадлежит YouTube, и Meta, владелец Facebook и Instagram, не предоставили оперативных комментариев относительно решения Палаты представителей.

Ограничения в регионе

Филиппины присоединяются к ряду стран, которые пытаются ограничить использование соцсетей несовершеннолетними из-за опасений относительно их влияния на здоровье и безопасность детей. В Малайзии с июня лицам младше 16 лет запретили регистрироваться в соцсетях, а платформы должны проверять возраст по государственным документам. Им дали время до января 2027 года для внедрения этого механизма.

В Индонезии с марта действует правило, согласно которому платформы, признанные властями высокорисковыми, должны деактивировать аккаунты детей младше 16 лет. На прошлой неделе TikTok деактивировал около 9 млн таких аккаунтов, а Meta заблокировала 85 тыс. учетных записей в Instagram и 99 тыс. в Facebook.

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