Японская компания Panasonic отзывает около 640 тысяч стирально-сушильных машин с фронтальной загрузкой, проданных в Японии и на Тайване, из-за риска задымления и пожара, сообщает The Japan Times.

Какие модели подлежат отзыву

Кампания охватывает 18 моделей для японского рынка, произведенных в 2021–2024 годах, а также три модели для тайваньского рынка, изготовленные в 2022–2025 годах. Panasonic заявила, что бесплатно проведет осмотр и ремонт техники, а также заменит детали в затронутых моделях.

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Причина неисправности

По данным компании, дефект узла автоматического дозатора моющих средств может вызвать утечку стирального средства и кондиционера для белья. Они могут попасть на внутреннюю проводку, а короткое замыкание в таких условиях способно привести к задымлению или пожару.

Сообщения об инцидентах

Panasonic получила сообщения о шести случаях задымления и пожаров в Японии и одном таком случае на Тайване. О пострадавших не сообщалось. Компания призвала владельцев техники из перечня не пользоваться функцией автоматического дозирования и подать заявку на замену деталей.

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