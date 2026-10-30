В Риме, Италия, папа Лев XIV заявил, что решения, касающиеся оружия и контроля границ, нельзя передавать искусственному интеллекту. Он сказал об этом во время аудиенции, сообщает ANSA English. По его словам, такие решения могут влиять на жизнь людей, свободу и применение силы.

Человеческий контроль над решениями

По словам понтифика, некоторые решения никогда не следует делегировать. Он предупредил, что человека, внесенного в список целей или базу данных пограничного контроля, могут свести к простой записи в данных.

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«Решения, которые влияют на человеческую жизнь, свободу и применение силы, всегда должны оставаться под эффективным, информированным и ответственным контролем человека», — сказал папа Лев XIV.

Призыв запретить автономное оружие

Понтифик заявил, что искусственный интеллект необходимо «разоружить». Он также призвал государства, которые встретятся в Женеве в ноябре, предпринять конкретные шаги для запрета летального автономного оружия.

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