Парламент Японии начал рассмотрение правительственного законопроекта премьер-министра Санаэ Такаити о временном снижении потребительского налога на продукты питания и безалкогольные напитки. Как сообщает The Japan Times, документ предусматривает снижение ставки с 8% до 1% на два года — с апреля 2027 года до апреля 2029 года.

Законопроект также предусматривает выплаты, размер которых будет зависеть от дохода, для работников с низкими и средними доходами. Власти планируют таким образом компенсировать часть налоговой нагрузки, которая останется после снижения ставки. Параметры права на эти выплаты и их размеры еще прорабатываются.

Предложения оппозиции

Депутат оппозиционной Партии демократических реформ Кадзухико Сигэтоку поставил под сомнение, что налоговое послабление полностью отразится на ценах на продовольствие в условиях инфляции. Он предложил заменить его прямыми денежными выплатами, которые, по его мнению, могли бы быстрее и надежнее дойти до домохозяйств.

Такаити ответила, что на цены влияют различные факторы, однако последствия снижения ставки в целом должны отразиться на стоимости товаров. Она также отвергла возможность введения общенациональных денежных выплат до завершения текущего финансового года в марте, объяснив это сложностью их оперативного распределения среди всех получателей.

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Альтернативы и поддержка

Оппозиционная партия Комэйто предлагает направить примерно ¥10 трлн, необходимых для двухлетней правительственной программы, на выплаты по ¥80 тыс. на человека за тот же период. Для семьи из четырех человек это составило бы ¥320 тыс.

Демократическая партия для народа предупредила, что через два года работники со средними доходами могут потерять выгоду от более низкой ставки, не получив компенсационной поддержки. Ее предложение предусматривает увеличение налоговых вычетов для снижения подоходного и местного налогов, а также выплаты работникам с низкими доходами. Партия также предлагает выплатить примерно ¥50 тыс. работникам с низкими и средними доходами еще в рамках текущего финансового года.

Согласно опросу Yomiuri Shimbun, 56% респондентов поддержали законопроект, 37% выступили против. В опросе Sankei-FNN 62,6% поддержали снижение налога на продукты, при этом 52,2% считают, что этот шаг не будет действенным средством против роста цен.

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