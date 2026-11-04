На Кипре парламентский комитет по институтам начал проверку того, как государственные ведомства присваивают документам гриф секретности. Поводом стала утечка документа о запланированной покупке нового бронированного лимузина для президента Никоса Христодулидиса, сообщает Cyprus Mail.

Документ с печатью парламента попал в СМИ в сентябре после того, как финансовый комитет за закрытыми дверями одобрил 590 тысяч евро на приобретение автомобиля. Христодулидис заявил, что не знал об этом плане, и обвинил неназванные силы в парламенте в утечке информации, которая должна была политически навредить ему. Заместитель правительственного представителя Яннис Антониу подчеркнул, что внимание следует сосредоточить на обнародовании засекреченных документов, направленных в парламент.

Спор о чрезмерном засекречивании

Депутат от Alma Ирене Хараламбиду заявила, что правительство помечает запросы, подаваемые депутатами, как конфиденциальные, чтобы избегать прозрачности. Она также сообщила о намерении Alma внести законопроект, который ограничил бы, по ее словам, злоупотребления исполнительной власти. В качестве примера депутат привела протокол лечения зависимости среди несовершеннолетних, который, по ее словам, также был помечен как конфиденциальный.

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Председатель комитета, депутат от Disy Деметрис Деметриу, признал отсутствие общественного доверия к парламенту и отметил, что депутаты неоднократно просили предоставить засекреченные документы для проверки, однако исполнительная власть отказывалась. Представитель юридической службы Дена Теодору сказала, что служба видит злоупотребления в документах, которые получает, и связала проблему с путаницей между классификацией информации и защитой персональных данных.

Покупка автомобиля

Директор по вопросам национальной безопасности, подполковник Алексис Хаджипрокопис, заявил, что лица, раскрывающие чувствительную засекреченную информацию, будут привлечены к ответственности. По его словам, новый указ прямо определяет, кто имеет право засекречивать документы, а расследования утечек относятся к компетенции полиции.

Кабинет министров одобрил план приобретения автомобиля 16 июля. Нынешний президентский лимузин находится в эксплуатации с 2019 года, а автомобиль, используемый в качестве резервного, — с 2010 года. Антониу заявил, что доступный фонд составляет 595 тысяч евро, а окончательная цена автомобиля еще может измениться после переговоров.

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