В Финляндии парламентская группа входящей в правительство Национальной коалиционной партии (NCP) предложила перенести рассмотрение заявлений о предоставлении убежища в центры приема и возвращения за пределами Европейского союза. Группа также хочет ужесточить правила воссоединения семей и доступа мигрантов к социальному обеспечению, сообщает YLE News.

Курс на выборочную миграцию

Новые рекомендации по миграционной политике парламентская группа опубликовала 16 октября. Их готовили под руководством депутата Атте Калевы, который возглавлял эту работу с января. Документ называется «К выборочной миграции».

По словам Калевы, Финляндия при любых обстоятельствах должна самостоятельно определять, кому разрешено въезжать в страну, на каких условиях и кто может в ней оставаться. Среди предложений — ограничить повторные заявления о предоставлении убежища, которые считают необоснованными, а также сделать процедуры возвращения более эффективными.

Группа предлагает предусмотреть, что тяжкие или повторные уголовные правонарушения могут приводить к аннулированию вида на жительство и депортации. При отборе квотных беженцев власти, по ее мнению, должны также учитывать перспективы интеграции человека в финское общество и культуру.

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Выплаты и воссоединение семей

Парламентская группа NCP предлагает связать право мигрантов на пособие по безработице с их трудовым стажем в Финляндии. Согласно этой идее, размер поддержки будет зависеть от продолжительности трудоустройства в стране.

Также предлагается ужесточить условия получения национальной и гарантированной пенсий. Для воссоединения семьи человек, приглашающий родственников в Финляндию, должен будет обеспечивать их за счет работы или предпринимательской деятельности.

Калева заявил, что партия стремится поощрять трудовую миграцию, однако выступает против формирования в стране низкооплачиваемого рынка труда. По его мнению, ответственность за интеграцию должны прежде всего нести сами мигранты, а также их работодатели.

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