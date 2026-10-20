Партия Tisza победила на парламентских выборах в Венгрии в апреле, а Виктор Орбан потерял власть, пишет The Guardian. В июне новый парламент, по данным издания, принял конституционную поправку для демонтажа системы патронажа, которая обеспечивала финансирование Danube Institute и MCC Brussels.

Будапештский центр постлибералов

Danube Institute был основан в 2013 году за счет государственных средств, перенаправленных венгерскими властями. Издание описывает его как центральный центр постлиберального движения — объединения консервативных мыслителей, критикующих либерализм, индивидуальную автономию и либеральный капитализм.

В Будапешт приезжали американские правые интеллектуалы и медийные деятели, в частности Род Дреер, Такер Карлсон, Патрик Денин, Кристофер Руфо, Йорам Хазони и Гладден Паппин. В 2021 году Дреер, который был стипендиатом института, помог организовать недельную поездку Карлсона в Венгрию, во время которой ведущий Fox News записал интервью с Орбаном.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Американская журналистка и историк Энн Эпплбом в книге Twilight of Democracy писала, что Danube Institute фактически существует для того, чтобы сделать венгерское правительство более приемлемым для внешней аудитории. Представители движения, в свою очередь, критиковали такой подход, заявляя, что он не объясняет причин кризиса либерализма.

Взгляды движения и венгерская модель

Одним из ключевых текстов постлиберального движения стала книга философа Патрика Денина Why Liberalism Failed, изданная в 2018 году. Ее автор утверждал, что либерализм потерпел крах не из-за отступления от собственных основ, а вследствие последовательного воплощения принципов формального равенства, прогресса и индивидуальной автономии.

Сторонников постлиберализма в Венгрии привлекала готовность властей применять государственные инструменты для консервативной социальной политики. Паппин описывал эту модель через сочетание сильных семей, границ и промышленности. С 2022 года Венгрия ежегодно тратила около 5% ВВП на программы поддержки семей, включая щедрый отпуск по беременности и родам, помощь по уходу за детьми и налоговые льготы для матерей.

Читай нас в