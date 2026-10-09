В Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что малых модульных реакторов может не хватить для покрытия будущих потребностей страны в электроэнергии. По данным OilPrice, 1 октября он отметил, что лучшим решением может быть реактор мощностью 1 мегаватт на основе российской технологии ВВЭР-1000. Окончательное решение о замене устаревшей Мецаморской АЭС ожидается в ближайшие месяцы.

Визит главы Росатома

Заявление Пашиняна прозвучало на следующий день после визита в Ереван руководителя российской госкорпорации Росатом Алексея Лихачёва. Он утверждал, что из-за ожидаемого дефицита электроэнергии Армении нужен большой реактор, а не малые модульные установки.

По информации издания, до этого армянское правительство склонялось к замене Мецаморской АЭС одним или несколькими американскими малыми модульными реакторами. В феврале, во время визита в Армению вице-президента США Джей Ди Вэнса, страны подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере.

Давление Москвы и курс на ЕС

Российская Федерация — государство-агрессор — усиливает давление на Ереван из-за стремления Армении сближаться с Европейским Союзом, пишет OilPrice. 4 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что изменение внешнеполитического курса Армении может иметь негативные последствия и привести к её превращению в новую Украину.

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Как отмечает издание, Россия удерживает около 5 тысяч военных на базе возле Гюмри, а также контролирует энергетическую и электроэнергетическую системы Армении. Москва является основным торговым партнёром страны, в то время как Ереван стремится переориентировать экономические связи с Евразийского экономического союза на ЕС.

7 октября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Армения активно движется к Евросоюзу и является единственной страной, с которой ЕС ведёт переговоры о либерализации визового режима. 2 октября Пашинян также указал на сохранение ограничений и административных барьеров для экспорта и транзита армянской продукции в рамках ЕАЭС.

Транзитный коридор TRIPP

По мнению OilPrice, возможное предоставление Росатому контракта на строительство новой АЭС может повлиять на реализацию поддерживаемого США транзитного коридора TRIPP, который является частью армяно-азербайджанского мирного процесса. Россия и Иран выступают против проекта. Член Совета безопасности РФ Алексей Шевцов 1 октября без доказательств заявил, что TRIPP якобы направлен на создание американского военного присутствия в Армении.

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