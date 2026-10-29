Пентагон планирует до июня 2027 года выбрать место для нового межвидового военного объекта в США. Штаты должны подать общие предложения по размещению объекта до 1 декабря, сообщает Breaking Defense со ссылкой на помощника министра обороны США по вопросам энергетики, военных объектов и окружающей среды Дейла Маркса.

По словам Маркса, речь идет не только о базе, а фактически о строительстве города. В конце сентября министр обороны США Пит Хегсет поручил Марксу возглавить поиск, оценку, отбор и подготовку оптимальной площадки для нового объекта.

Ожидается, что база станет местом развертывания новых оперативных формирований, в частности автономных беспилотных ударных авиационных крыльев, подразделений с системами направленной энергии и противодействия дронам, а также гиперзвуковых маневренных подразделений.

Четыре критерия отбора

Первым ключевым требованием является земельный участок площадью от 100 тысяч до 250 тысяч акров. В то же время Пентагон готов рассмотреть убедительные предложения с меньшей или большей площадью.

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Объект должен обеспечить размещение и поддержку от 15 тысяч до 25 тысяч военнослужащих действительной службы и членов их семей — в общей сложности ориентировочно от 80 тысяч до 100 тысяч человек. Он также должен поддерживать будущие формирования с возможностями «автономной массы», в частности беспилотными системами и вооружениями направленной энергии.

Третий критерий предусматривает самодостаточную инфраструктуру. Проект должен включать малые модульные ядерные реакторы на территории объекта, защищенные микросети и замкнутые системы сбора, очистки и повторного использования воды, способные работать неограниченно долго. Маркс заявил, что в течение первых 24 месяцев база должна продемонстрировать способность непрерывно функционировать 30 дней без подключения к гражданской электросети и внешним источникам энергии.

Роль частного капитала

Четвертым условием является государственно-частное партнерство для содействия финансированию. Согласно замыслу Пентагона, оборонное ведомство могло бы финансировать боевые задачи базы, возможности проецирования силы, подземные командные укрытия, склады боеприпасов и тактические полигоны. Коммерческий капитал при этом мог бы строить и эксплуатировать вспомогательную цифровую инфраструктуру.

Оценка стоимости проекта пока не названа, поскольку площадка еще не определена. В то же время Маркс сообщил, что бюджетный запрос на 2028 год, как ожидается, будет содержать первоначальное финансирование для запуска проекта. После получения заявок команда Пентагона обсудит с претендентами детали концепций, в том числе варианты жилищной, медицинской и образовательной инфраструктуры.

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