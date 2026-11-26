США отложили до 2027 года обнародование результатов пересмотра своего военного присутствия в Европе.

Ранее Вашингтон планировал представить итоги шестимесячного анализа до конца 2026 года. Пересмотр может предусматривать сокращение американского военного контингента на европейском континенте.

Инициативу выдвинул глава Пентагона Пит Хегсет. Среди ее целей — уменьшение численности американских войск в Европе и сокращение военных ресурсов, которые Вашингтон предоставляет союзникам по НАТО.

Этот шаг связан с политикой американской администрации по перераспределению ответственности за европейскую безопасность. США настаивают на том, чтобы европейские страны самостоятельно брали на себя большую часть оборонных обязательств и увеличивали собственный вклад в безопасность континента.

На данный момент конкретные масштабы возможного сокращения американских войск, перечень стран, которых оно может коснуться, и новые сроки обнародования результатов пересмотра не сообщаются.

Источник: Rapporteur.

28 августа стало известно, что Пентагон готовит как минимум четыре варианта будущего военного присутствия США в Европе. Окончательного решения пока нет, а сценарии предусматривают как сохранение нынешнего уровня сил, так и их существенное сокращение.

Министр обороны США Пит Хегсет планировал объявить о новом сокращении американского военного присутствия в Европе, однако Белый дом приостановил это решение. По данным The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа пока не определилась с масштабами предстоящих изменений.

В Эстонии заявили, что возможное сокращение американских вооружённых сил в Европе не создаёт критических рисков для безопасности региона, ведь оборонные планы уже давно учитывают такие сценарии. В Таллинне считают, что система союзников способна быстро компенсировать любые изменения.

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