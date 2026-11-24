В США Пентагон ведет переговоры с американскими автопроизводителями General Motors и Ford об их привлечении к массовому производству военных дронов. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на The Wall Street Journal.

Производственные мощности автопроизводителей

Министерство обороны США стремится использовать развитые производственные сети и цепочки поставок автомобильных компаний, чтобы нарастить выпуск разведывательных и ударных беспилотников. Согласно одному из обсуждаемых вариантов, автопроизводители будут поставлять компоненты уже существующим производителям дронов, а не обязательно выпускать готовые беспилотные системы.

General Motors рассматривает возможность производства двигателей для дронов. Представители Пентагона также обсуждали возможное сотрудничество с Ford, канадским поставщиком автокомпонентов Magna International и другими промышленными компаниями.

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Планы закупок и трудности

Никаких соглашений пока не заключили, а переговоры находятся на раннем этапе. Руководители автомобильных компаний по-разному оценивают такую перспективу.

Пентагон планирует закупить миллионы дронов в ближайшие годы. В то же время американские производители беспилотников, многие из которых являются относительно небольшими компаниями, не имеют достаточных промышленных мощностей для ожидаемого спроса со стороны военных.

Вашингтон также пытается уменьшить зависимость от компонентов китайского производства, поскольку Китай более десяти лет доминирует на мировом рынке дронов. Для автопроизводителей выход на оборонный рынок может быть связан с вопросами прибыльности, непредсказуемостью военных контрактов, репутационными рисками и неопределенностью относительно финансирования Конгрессом. Пентагон оценивает потенциальный объем рынка военных дронов в 20–30 млрд долларов в год и рассматривает крупные контракты для поощрения промышленных компаний к участию.

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